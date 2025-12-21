HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kollarından ve kafasından yaralanan genç hastaneye kaldırıldı, fail aranıyor

Eskişehir’de bıçaklanmış ve darbedilmiş halde evine gelen genç hastaneye kaldırılırken, polis olayın fail ya da faillerini arıyor.

Kollarından ve kafasından yaralanan genç hastaneye kaldırıldı, fail aranıyor

Eskişehir’de bıçaklanmış ve darbedilmiş halde evine gelen genç hastaneye kaldırılırken, polis olayın fail ya da faillerini arıyor.

Kollarından ve kafasından yaralanan genç hastaneye kaldırıldı, fail aranıyor 1

Tepebaşı ilçesi Hacı Seyit Mahallesi Duatepe Sokak’taki ikametine iki kolundan da bıçaklanmış ve kafasından darbedilmiş halde kendi imkanlarıyla gelen Hüseyin Can T. (25) için yakınları, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Adrese gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yarı baygın genci Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri olayın fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kollarından ve kafasından yaralanan genç hastaneye kaldırıldı, fail aranıyor 2


Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eskişehir'de 25 yolcu ve 3 personelin bulunduğu yolcu otobüsünde yangınEskişehir'de 25 yolcu ve 3 personelin bulunduğu yolcu otobüsünde yangın
Aydın'da tırın açık kalan dorsesi hız tespit sistemi direğine çarptıAydın'da tırın açık kalan dorsesi hız tespit sistemi direğine çarptı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polisin 'dur' ihtarına uymayıp ters yöne girdi: 5 kişi hayatını kaybetti

Polisin 'dur' ihtarına uymayıp ters yöne girdi: 5 kişi hayatını kaybetti

Mezarlıkta bir araçta iki gencin cansız bedeni bulundu!

Mezarlıkta bir araçta iki gencin cansız bedeni bulundu!

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Garipoğlu’nun uyuşturucu partilerinde 'özel ağırlayın' dediği isim tanıdık çıktı

Garipoğlu’nun uyuşturucu partilerinde 'özel ağırlayın' dediği isim tanıdık çıktı

'800 bin TL'ye varan indirimler görüyoruz' Sıfır araç için hareketlilik arttı

'800 bin TL'ye varan indirimler görüyoruz' Sıfır araç için hareketlilik arttı

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.