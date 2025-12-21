Kollarından ve kafasından yaralanan genç hastaneye kaldırıldı, fail aranıyor

Eskişehir’de bıçaklanmış ve darbedilmiş halde evine gelen genç hastaneye kaldırılırken, polis olayın fail ya da faillerini arıyor.

Tepebaşı ilçesi Hacı Seyit Mahallesi Duatepe Sokak’taki ikametine iki kolundan da bıçaklanmış ve kafasından darbedilmiş halde kendi imkanlarıyla gelen Hüseyin Can T. (25) için yakınları, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Adrese gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yarı baygın genci Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri olayın fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

