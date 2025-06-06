HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Köln’de yüzlerce Müslüman Kurban Bayramı namazını eda etti

Almanya’nın Köln şehrinde yaşayan yüzlerce Müslüman, Brühl Camii’nde toplanarak Kurban Bayramı namazını eda etti.

Köln’de yüzlerce Müslüman Kurban Bayramı namazını eda etti

Kurban Bayramı dünyanın dört bir yanında Müslümanlar tarafından kutlanıyor. Almanya’nın Köln şehrinde de İslam Toplumu Milli Görüş’e (İGMG) bağlı Brühl Camii’nde yüzlerce Müslüman, bayram namazını kıldı. Cami’yi dolduran Müslümanlar bayramın manevi atmosferini yaşadı. Namaz öncesinde yapılan hutbede birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın önemine dikkat çekildi.

Türkiye Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al namazdan önce kısa bir konuşma yaparak, "Bugün aynı dualarla saf tutacağız ve böylelikle aramızdaki kardeşlik duygularını daha da güçlendireceğiz" dedi. Kılınan bayram namazının ardından Başkonsolos cami yetkilileriyle birlikte cemaatle bayramlaştı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti teşkilatlarını uyardı, CHP'ye yüklendi! Kurban Bayramı için video mesaj: "İhmal etmemenizi bekliyorum"Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti teşkilatlarını uyardı, CHP'ye yüklendi! Kurban Bayramı için video mesaj: "İhmal etmemenizi bekliyorum"
Elazığ’da cadde ve sokaklar boş kaldıElazığ’da cadde ve sokaklar boş kaldı

Anahtar Kelimeler:
Almanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da kurban kesim yoğunluğu! Havadan görüntülendi...

İstanbul'da kurban kesim yoğunluğu! Havadan görüntülendi...

Cezaevindeyken meşhur çiftliği basıldı! Hepsi yakalandı

Cezaevindeyken meşhur çiftliği basıldı! Hepsi yakalandı

Yer: Bolu! Bayram namazına gitmedi diye köylü evini basıp...

Yer: Bolu! Bayram namazına gitmedi diye köylü evini basıp...

Bayram sabahı Konya'da yolcu otobüsü devrildi

Bayram sabahı Konya'da yolcu otobüsü devrildi

Cezaevinden "İlk defa" diyerek paylaştı: "Bu ülke asıl bayramı kutlayacak"

Cezaevinden "İlk defa" diyerek paylaştı: "Bu ülke asıl bayramı kutlayacak"

Şaka gerçek oldu: Müşteriler neye uğradığını şaşırdı! Kendilerini vinç tepesinde buldular

Şaka gerçek oldu: Müşteriler neye uğradığını şaşırdı! Kendilerini vinç tepesinde buldular

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.