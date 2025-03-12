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Kolombiya’da askerlere bombalı saldırı: Ölü ve yararlılar var

12.03.2025 09:14
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Kolombiya’nın güneybatısında, askerlere yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 5 asker yaşamını yitirdi, 6 asker yaralandı. Yetkililer saldırıdan FARC bağlantılı silahlı grubu sorumlu tuttu.

Kolombiya’da askerlere bombalı saldırı: Ölü ve yararlılar var

Kolombiya’nın Cauca bölgesine bağlı Balboa kasabasında, bir köprünün onarımını gerçekleştiren askerlere yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 asker hayatını kaybederken, 6 asker yaralandı.

Kolombiya Savunma Bakanı Pedro Sanchez, saldırıyı kınayarak, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diledi. Cauca Valisi Octavio Guzman da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şiddet, can almaya ve Cauca’nın geleceğini tehdit etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"SALDIRININ ARKASINDA FARC BAĞLANTILI GRUP VAR"

Yetkililer, saldırıdan FARC’ın çatı örgütü Estado Mayor Central’e (EMC) bağlı Carlos Patino grubunu sorumlu tuttu. "Ivan Mordisco" ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera tarafından yönetilen EMC, FARC ile devlet arasındaki barış anlaşmasına hiç katılmamıştı.

Kolombiya basınına göre, 3 bin 500’den fazla üyesi bulunan EMC, uyuşturucu ticareti, kaçakçılık ve haraç gibi faaliyetlerle finansman sağlıyor. Venezuela ve Ekvador’un yanı sıra Kolombiya’nın batı, orta ve doğu bölgelerinde aktif olarak faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, saldırıdan önce yaptığı açıklamada, saldırının gerçekleştiği köprünün eski FARC üyeleri tarafından tahrip edildiğini ve yeniden inşa edilmesinin bölgedeki köylüler için büyük önem taşıdığını vurgulamıştı.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kolombiya
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