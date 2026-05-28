Kolombiya'da iki silahlı grup çatıştı: 50 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya'nın güneyinde iki silahlı grup arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 50 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Guaviare yönetim bölgesine bağlı San Jose del Guaviare kırsalında, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensuplarından oluşan iki muhalif grup arasında çatışma çıktı.

ÜST DÜZEY İSİMLER DE VAR

Çatışmada, iki taraftan üst düzey kişiler dahil 50 kişi yaşamını yitirdi.

Orduya göre çatışmalar, FARC fraksiyonu Estado Mayor Central (EMC) elebaşı "Ivan Mordisco" lakaplı Nestor Gregorio Vera ile "Calarca" lakaplı Alexander Diaz Mendoza’nın liderliğini yaptığı EMBF arasında yaşandı.

Söz konusu yasa dışı iki silahlı grup, Kolombiya'nın orta-güneyindeki stratejik bölgenin kontrolü için uzun süredir mücadele ediyor.

Kolombiya ordusundan yapılan açıklamada, çatışmaların yaşandığı bölgeye askeri birliklerin gönderildiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer verildi:

"Şu saat itibarıyla 22. Tugay'a bağlı birliklerimiz, yasa dışı silahlı yapılar arasında çatışmaların kaydedildiği San Jose del Guaviare'nin kırsal kesiminde stratejik varlığını sürdürmektedir. Operasyonun amacı sivil halkı korumak, güvenliği güçlendirmek, bölgesel kontrolü sürdürmek ve insan hakları ile Uluslararası İnsancıl Hukuk kurallarına saygıyı güvence altına almaktır."

SİLAH BIRAKMAYI REDDETMİŞLERDİ

2016'da devlet ile FARC arasında imzalanan barış anlaşmasına katılmayı ve silah bırakmayı reddeden eski FARC üyelerinden oluşan gruplar, zamanla bölünerek birbirleriyle çatışmaya başlamıştı.

Yasa dışı silahlı yapılar arasındaki çatışmaların temelinde ise uyuşturucu kaçakçılığı rotaları, kırsal alan kontrolü, yasa dışı ekonomi ve koka üretim bölgeleri üzerindeki hakimiyet mücadelesi yer alıyor.

FARC ile 53 yıl süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda 24 Kasım 2016'da imzalamıştı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

