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Kolombiya'da sel ve toprak kayması: Can kayıpları var

Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesine bağlı Sabaneta kasabasında yaşanan sel ve toprak kaymasında 5 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya'da sel ve toprak kayması: Can kayıpları var

Kolombiya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında 2 ev yıkıldı ve aynı aileden çok sayıda kişi enkaz altında kaldı. Arama kurtarma çalışmalarının ardından 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sabaneta Belediye Başkanı Alder Cruz, yaptığı açıklamada, kaç kişinin toprak altında kaldığının bilinmediğini belirterek, "Yardım kuruluşlarımız bu acil durum üzerinde çalışıyor. 3'ü kadın, 2'si erkek olmak üzere 5 kişinin cansız bedenleri, Venancio Diaz Diaz Hastanesine götürüldü" dedi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kolombiya
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