Kolombiya, İsrail'in tüm diplomatlarını sınır dışı etme kararı aldı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kolombiya'daki tüm İsrailli diplomatların ülkeden sınır dışı edileceğini duyurdu. Petro, "Elimizdeki bu bilgi doğruysa, bu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından işlenen bir başka uluslararası suç anlamına gelir. İsrail ile serbest ticaret anlaşması derhal feshedilecektir. Kolombiya'daki tüm İsrail diplomatik heyeti sınır dışı edilecektir" ifadelerini kullandı.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır