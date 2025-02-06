Kolon kesen müteahhit firarda! 618 yılla yargılanırken, tahliye edilmişti...

Kahramanmaraş'taki 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 24 kişiye mezar olan apartmanın taşıyıcı kolonlarının eksik olduğu ortaya çıktı. 618 yıl hapsi istenen müteahhit önce tahliye edildi, sonra yeniden tutuklanmasına karar verildi.

KOLON KESEN MÜTEAHHİT FİRARDA

Ancak o müteahhit kayıplara karıştı.

NTV'de yer alan habere göre; depremde oğlunu kaybeden acılı baba Serdar Kömür, "Mahkumu mu cezalandırdınız yoksa ailesini kaybedenleri mi cezalandırdınız, kimi cezalandırdınız?" diyerek çıkan karara tepki gösterdi.

İLK DEPREM YERLEBİR OLDU

Dulkadiroğlu ilçesindeki Sulayıcı Apartmanı 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yerlebir oldu.

Müteahhit Mahmut Sulayıcı, olası kast ile kasten öldürme ve yaralama suçlarından tutuklu yargılanırken 11 Aralık'taki 4. duruşmada tahliye edildi.

İtiraz üzerine mahkeme 23 Aralık'ta yeniden tutuklanmasına karar verdi.

Ancak 68 yaşındaki müteahhit ortadan kayboldu.

ÇOCUĞUNU KAYBEDEN BABA TEPKİLİ

Enkazdan çıkan ve bir çocuğunu kaybeden Serdar Kömür yargılama sürecine tepkili.

Acılı baba Serdar Kömür, "Depremin ilk saniyelerinde yıkıldı. 3 çocuğum, eşim ve ben yaralı çıktık ama Ömer Asaf oğlum oradan çıkaramadık. Rahmetli oldu. Bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu halde serbest bırakıldı. Bu anlaşılabilir bir şey değil. Bizim burada çok canımız yandı. Kolonun kesildiği de ispatlandı. Bizdeki bazı fotoğraflarda kolon var bazılarında yok. Böyle bir hukuk sistemini biz anlayamadık." dedi.

Dava dosyasına giren bilirkişi raporunda da binanın yönetmeliğe uygun inşa edilmediği, kolon, perde ve kiriş detaylarında yetersizlikler olduğu tespit edildi. Belediyenin tüm bu yetersizliklere rağmen inşaat ruhsatı verdiği belirtildi.

Mağdur avukatı Kazım Can, "Dosyada teknik eksikliğe, bunca usulsüzlüğe bunca kusur atfına rağmen biz farklı kişilerin de dosyaya dahil edilerek ilave cezalandırma istenilmesi yönünde beklentimiz varken, Kahramanmaraş ikinci ağır ceza mahkemesince şahsın tahliyesine karar verilmesini abesle iştigal bulduk. Hukuken mümkün değildi böyle bir karar." açıklamasında bulundu.

23 ARALIK'TAN BU YANA KAYIP

Firari müteahhit hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ancak 23 Aralık'tan beri izine rastlanmadı.