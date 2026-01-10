HABER

Kolonoskopi tarih oluyor! Akıllı hap sahnede: 20 dakikada rapor verecek

Bilim dünyasından gelen son gelişme, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Çin’de geliştirilen biyosensörlü yutulabilir hap, bağırsaktaki kanamayı sadece 20 dakika içinde tespit ederek sağlık alanında ezber bozdu.

Cansu Akalp

Bilim insanları, kolonoskopinin yerini alması hedeflenen biyosensörlü ve ışık yayan yutulabilir bir hap geliştirdi.

Çin’de yürütülen çalışmada, bağırsak kanamasını kısa sürede tespit edebilen mikroküreler ilk kez başarıyla test edildi.

20 DAKİKADA KANAMAYI TESPİT EDİYOR

Doğu Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden Dr. Ying Zhou liderliğindeki ekip, fareler üzerinde yapılan deneylerde bağırsak kanamasını yaklaşık 20 dakika içinde tespit eden yutulabilir biyosensörler kullandı. Testlerde herhangi bir zarar gözlenmedi.

Kolonoskopi tarih oluyor! Akıllı hap sahnede: 20 dakikada rapor verecek 1

KOLONOSKOPİDEN KAÇANLAR İÇİN UMUT

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Yeni geliştirilen boncuklar, sindirim sisteminden geçtikten sonra vücuttan doğal yolla atılıyor ve basit bir manyetik işlemle geri toplanabiliyor. Kolonoskopiden çekinen milyonlarca kişi için dikkat çekici bir alternatif olarak öne çıkmakta.

IŞIK YAYAN BİYOSENSÖR TEKNOLOJİSİ

Her mikrokürenin içinde, kana özgü bir bileşen olan hemi algıladığında ışık yayan bakteriyel biyosensörler bulunuyor. Ülser, iltihap ya da tümör kaynaklı kanamaların tespitine odaklanan sistem, kimyasal sinyali görünür bir ışık tepkisine dönüştürüyor.

Bakterileri korumak için sensörler hidrojel bazlı bir kapsülün içine yerleştirildi. Deniz yosunundan elde edilen sodyum aljinat kullanılan kapsül, sindirim sıvılarına dayanıklılık sağlıyor. Manyetik parçacıklar sayesinde sensörler dışkıdan kolayca ayrıştırılabiliyor.

KOLİTLİ FARELERDE BAŞARILI SONUÇ

Kolon iltihabı bulunan farelerde yapılan testlerde, hastalık şiddeti arttıkça sensörlerin yaydığı ışığın da arttığı görüldü.

KANSER VE KRONİK HASTALIKLAR İÇİN YENİ KAPI

Kapsül teknolojisinin ilerleyen aşamalarda enfeksiyon, iltihap ve farklı bağırsak hastalıklarını izlemek için de kullanılabilecek. Sistem, özellikle inflamatuar bağırsak hastalığı olan kişiler için tekrarlayan invaziv işlemlere olan ihtiyacı azaltmayı hedefliyor.

Canlı bakterilerin kullanılması nedeniyle güvenlik konusu öncelikli başlıklar arasında yer alıyor. Jel kapsül ve manyetik geri kazanım sistemi riskleri azaltmayı amaçlıyor. İnsanlar üzerinde denemelere geçilmeden önce güvenlik ve geri kazanım oranlarının netleştirilmesi planlanıyor.

KOLOSKOPİ TAMAMEN BİTECEK Mİ?

Araştırmacılar, bu teknolojinin kolonoskopinin tamamen yerini almayacağını ancak tarama ve hastalık takibinde işlem sayısını ciddi biçimde azaltabileceğini ifade ediyor. Çalışma, bilim dünyasının saygın dergilerinden ACS Sensors’ta yayımlandı.

Anahtar Kelimeler:
Çin Bilim insanı
