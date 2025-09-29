Koltuğuna geri dönüyor! CHP'de hareketli bir gün daha: Gözler o saate çevrildi

2023'te CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik ile yönetimi görevden alınmış, yerine Gürsel Tekin ve beraberindeki "geçici heyet" atanmıştı. Bunun üzerine perşembe günü İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi gerçekleştiren CHP'de Özgür Çelik yeniden il başkanı seçildi.

ÇELİK BİR KEZ DAHA MAZBATA ALACAK

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Çelik, bugün saat 15.00’te Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını alacak. Çelik mazbatasını aldıktan sonra CHP’nin Sarıyer’deki eski İstanbul İl Başkanlığı’nın olduğu binaya gidecek.

NE OLMUŞTU?

AA'nın aktardığına göre; perşembe günkü kongrede CHP İl Başkan adayı olan Özgür Çelik, kongrede yaptığı konuşmada, ekim ayında olağan kongrelerini gerçekleştireceklerini belirterek, bu kongrede 2 yıllık çalışmalarını anlatacaklarını ifade etmişti.

Çelik, "CHP'de iç kavga yoktur. Bir tarafta iktidara teslim olmuş 3-5 işbirlikçi vardır. Bir tarafta tıpkı bu salonda olduğu gibi partisini savunmak için kenetlenmiş CHP neferleri vardır." ifadesini kullanmıştı.

Kongrenin devam ettiği sırada İstanbul 6. İcra Müdürlüğü memurları, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin aldığı kararı tebliğ etmek için kongre merkezine gelmişti. Partili milletvekilleri ve hukukçular tarafından karşılanan memurlar, tutanak tutmuştu.

Uzun müzakerenin ardından Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), İstanbul Olağanüstü Kongresi'nin devamına karar vermesi üzerine memurlar merkezden ayrılmıştı.

Toplam 583 delegenin bulunduğu seçimde 414 oy kullanılmıştı. Seçimde 389 oy geçerli, 25 oy geçersiz sayılmıştı. Seçime tek aday olarak katılan Özgür Çelik, 386 delegenin oyunu alarak İl Başkanlığına seçilmişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır