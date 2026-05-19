HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

19 Mayıs’a özel Komandolardan nefes kesen gösteri

Kastamonu, 19 Mayıs’ı büyük coşkuyla kutladı. Jandarma komandoları, unutulmaz anlar yaşattı.

19 Mayıs’a özel Komandolardan nefes kesen gösteri

Kastamonu’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

19 Mayıs’a özel Komandolardan nefes kesen gösteri 1

Program, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

19 Mayıs’a özel Komandolardan nefes kesen gösteri 2

Kuşcu, "Milletimizin bağımsızlık meşalesinin yakıldığı, umutların yeniden filizlendiği, tarihimizin en anlamlı dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 107. yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutlamak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz" dedi.

19 Mayıs’a özel Komandolardan nefes kesen gösteri 3

Atatürk’ün bu anlamlı günü gençlere emanet etmesinin tesadüf olmadığını belirten Kuşcu, gençlerin ülkenin geleceğinde sanat, spor, kültür, bilim ve teknoloji alanlarında önemli görevler üstleneceğini ifade etti.

19 Mayıs’a özel Komandolardan nefes kesen gösteri 4

Öğrenciler tarafından şiirler okundu, spor ve halk oyunları gösterileri sergilendi. Yaklaşık 350 öğrencinin katıldığı gösteriler, tribündeki vatandaşlardan alkış aldı.

19 Mayıs’a özel Komandolardan nefes kesen gösteri 5

Kutlamalarda en büyük ilgiyi ise Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı Gösteri Birliği’nin gösterisi gördü. Komandoların silahlı hareketleri, kule inişi, yakın dövüş ve senaryo destekli operasyon gösterileri izleyenlerden beğeni aldı. Nefes kesen gösteriler sırasında heyecan dolu anlar yaşandı.

19 Mayıs’a özel Komandolardan nefes kesen gösteri 6

Vatandaşlar, komandoların performansını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

19 Mayıs’a özel Komandolardan nefes kesen gösteri 7

Programa Vali Meftun Dallı ve il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

19 Mayıs’a özel Komandolardan nefes kesen gösteri 8

19 Mayıs’a özel Komandolardan nefes kesen gösteri 9
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sındırgı’da 19 Mayıs coşkusu yaşandıSındırgı’da 19 Mayıs coşkusu yaşandı
Mardin’de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıMardin’de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Kastamonu jandarma kutlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Son dakika! Mersin'de 6 kişiyi katletmişti! Saldırgan intihar etti

Son dakika! Mersin'de 6 kişiyi katletmişti! Saldırgan intihar etti

Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi! Çalışmalar resmen başladı

Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi! Çalışmalar resmen başladı

Ece Seçkin 1 ayda eridi! Görenler şaştı kaldı

Ece Seçkin 1 ayda eridi! Görenler şaştı kaldı

Marketlerde yeni dönem: Ayrı reyonlarda satılacak! 81 ile talimat

Marketlerde yeni dönem: Ayrı reyonlarda satılacak! 81 ile talimat

Yüzde 30 zam: Görünmeyen maliyet var, tek kalemde ödeyip bitmiyor

Yüzde 30 zam: Görünmeyen maliyet var, tek kalemde ödeyip bitmiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.