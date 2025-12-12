HABER

Kombi çalan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı

Eskişehir’de bir ikametten kombi çaldığı tespit edilen 5 şahıstan 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kombi çalan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı

Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi’ndeki bir ikamette 6 -11 Kasım tarihleri arasında meydana gelen evden hırsızlık olayıyla ilgili polis ekiplerince yapılan incelemede, ikametten bir adet kombinin çalındığı tespit edildi. Asayiş ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda olaya karıştığı belirlenen M.D., T.Ç., B.Ç., E.D. ve K.Ç. isimli 5 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden T.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Eskişehir
