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  4. Komedyen Selin Dilmaç uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı!

Komedyen Selin Dilmaç uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı!

09.02.2025 11:55
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İstanbul'da "komedyen" olarak sahne alan Selin Dilmaç, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı. Dilmaç'ın evinde 759,32 gram uyuşturucu ve bir miktar para ele geçirildi. Dilmaç, daha önce de İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan Ahlam Albashir'i kadın olduğu için övücü cümleler kurmuş, sosyal medyada tepki çekmişti.

Komedyen Selin Dilmaç uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı!

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Rasimpaşa Mahallesi Alikalfa Sokak ile Hayrullah Efendi Sokak keşişiminde buluşan 2 kişinin durumundan şüphelenen ekipler, 29 yaşındaki Selin Dilmaç'ın üzerinde satışa hazır halde uyuşturucu buldu.

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UYUŞTURUCU VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine Dilmaç'ın evinde arama yapan ekipler, 759,32 gram uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

UYUŞTURU

'KOMEDYEN' OLARAK SAHNEYE ÇIKTIĞI BELİRLENDİ

Tutuklanan Dilmaç, İstanbul'daki bazı programlarda "komedyen" olarak sahne alıyor.

Programlarından kesitleri sosyal medyada da yayınlanan Dilmaç'ın bir performansında, Beyoğlu'nda 13 Kasım 2022'de terör örgütü PKK/YPG tarafından verilen talimatla İstiklal Caddesi'ne bırakılan bombanın patlaması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı terör saldırısı hakkındaki söylemleri tepki çekmişti.

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SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLMİŞTİ

Bombayı caddeye bırakan ve 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 1794 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Ahlam Albashir'i kadın olduğu için övücü cümleler kullanan Dilmaç'ı, birçok sosyal medya kullanıcısı eleştirmişti.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kadıköy uyuşturucu
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