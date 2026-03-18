Komşuların tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı

Antalya’da komşu aileler arasında iddiaya göre kız isteme tartışmasıyla başlayan kavgada 2 kişi pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Olayın ardından kaçan 3 şüpheli Motorize Polis Timleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 571 Sokak üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre birbirine komşu iki aile arasında kız isteme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M. Ç., S. G. ve C. Ç. yanlarında getirdikleri pompalı tüfekler ve tabanca ile ateş etmeye başladı. Pompalı tüfek ve tabancadan çıkan saçma ve kurşunların hedefi olan Tuncay Ş. ve Demir C. bacak ve kollarından yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle adrese Motorize Polis Timleri, resmi ve sivil ekipler, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen ekipler, kalabalık grubu sakinleştirmekte zorlanırken bölgeye takviye ekipler gönderildi.

KAÇAN 3 KİŞİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Ekipler, kargaşadan faydalanarak olay yerinden kaçan M. Ç., S. G. ve C. Ç.’nin yakalanması için bölgede çalışma başlattı. Saçma ve kurşunların hedefi olan Tuncay Ş. ve Demir C. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından aynı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekiplerin çevrede yaptığı incelemede, olayda kullanılan 2 adet pompalı tüfek ve tabanca olay yerine yakın bir noktada bulunan evin bahçesinde ele geçirildi. 2 kişinin yaralanmasına sebep olan olayın ardından kaçan M. Ç., S. G. ve C. Ç. Motorize Polis Timleri ve bölge ekibi tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 3 kişi ifade işlemleri için polis merkezine götürülürken, Olay Yeri İnceleme ekipleri ele geçirilen pompalı tüfekler ve tabanca üzerinde inceleme yaptı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bolu’da tek katlı ev küle döndüBolu’da tek katlı ev küle döndü
20 yıldır arıyorlardı! Bilimin yeni keşfi ezber bozacak20 yıldır arıyorlardı! Bilimin yeni keşfi ezber bozacak

Resmen açıklandı! İran'ın kritik ismi İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Resmen açıklandı! İran'ın kritik ismi İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Tedirgin eden Hürmüz kararı! Trump'ın planına BAE'den yeşil ışık

Tedirgin eden Hürmüz kararı! Trump'ın planına BAE'den yeşil ışık

Finalde saha karışmıştı! Afrika Kupası el değiştirdi: Yeni şampiyon açıklandı

Finalde saha karışmıştı! Afrika Kupası el değiştirdi: Yeni şampiyon açıklandı

Ege Kökenli anne oldu! Paylaşımının altına yorum yağdı

Ege Kökenli anne oldu! Paylaşımının altına yorum yağdı

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

