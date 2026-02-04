Komşusunun başını kesip 2 km taşıdı! Cansız bedeni 6 parçaya ayırıp poşetlere koydu

Çorum’da, dere yatağında bedeni 6 parçaya ayrılmış halde bulunan Ali Osman Kaya’nın (76) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli A.F.K.’nın emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği belirtildi.

EVİNDEN ÇIKTI, BİR DAHA HABER ALINAMADI

Çorum Merkez Ulukavak Mahallesi’nde oturan Ali Osman Kaya, 28 Ocak günü öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

BAŞ KISMI YOK, 6 PARÇA...

Yapılan çalışmalarda Çatak Tabiat Parkı mevkisinde dere yatağında baş kısmı olmayan, 6 parçaya ayrılmış ve poşetlere doldurulmuş bir erkek cesedi bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cesedin, kayıp olarak aranan Ali Osman Kaya’ya ait olduğu tespit edildi.

KOMŞU GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, Kaya’nın en son komşusu olan A.F.K.’nın otomobilinde görüldüğü belirlendi. Bunun üzerine komşusu A.F.K. gözaltına alındı.

KESİK BAŞI 2 KM TAŞIMIŞ

Şüphelinin sorgusunda, Kaya’yı bir bağ evinde öldürdüğünü, ardından kesici bir aletle 6 parçaya ayırarak ormanlık alan yakınındaki dere yatağına bıraktığını, kesik başı ise cesedin bulunduğu yerden yaklaşık 2 kilometre uzağa götürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

CANİNİN İFADESİ DEVAM EDİYOR

Öldürülen Ali Osman Kaya’nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli A.F.K.’nın emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

