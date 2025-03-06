Komşuyla yasak aşk iddiasında kan aktı! Boşanma aşamasındaki eşini ve komşusunu defalarca bıçakladı... "Tamamen rutin gelişti"

Olay, 20 Ekim 2023'te Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. 3 yıldır evli olduğu Kübra K.G. ile boşanma aşamasında olan Bilgehan G., çocuklarını görmeye gitti.

SOSYAL MEDYADAKİ FOTOĞRAFLARI GÖSTERDİ

Kayınvalidesinin de olduğu görüşme sırasında Bilgehan G., iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşi ile Osman Bera Y.'nin sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları gösterip, çocuklarının vekaletinin alacağını söyledi.

DEFALARCA BIÇAKLAYIP EVİ BASMAYA GİTTİ

Çıkan tartışmada Bilgehan G., Kübra K.G.'yi defalarca bıçakladı. Bu sırada kayınvalidesi İlknur K. (51) de sandalye ile Bilgehan G.'ye vurdu. Sırtından yaralanan Bilgehan G., bu kez Kübra K. G.'nin sevgilisi olduğunu iddia ettiği ve karşı binada oturan Osman Bera Y.'nin evine gitti.

8 YERİNDEN BIÇAKLAYIP KAÇTI

Binanın bahçesinde çıkan tartışmada Osman Bera Y.'yi de 8 yerinden bıçaklayan Bilgehan G. kaçtı. Komşuların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kübra K.G. ve Osman Bera Y., ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALI OLARAK BULUNDU

Kaçan şüpheli de Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerine 500 metre mesafede yaralı bulundu. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavisi yapılan Bilgehan G. gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Bilgehan G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yaralılar tedavileri sonrası taburcu olurken, Bilgehan G. ve kayınvalidesi İlknur K. hakkında dava açıldı.

"TAMAMEN RUTİN GELİŞTİ"

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 7'nci duruşmasına, tutuklu sanık Bilgehan G., tutuksuz sanık İlknur K., Kübra K.G. ile taraf avukatları katıldı. Karar duruşmasında mahkeme başkanının son sözünü sorduğu Bilgehan G. "Yaptığım olaydan dolayı pişmanım. İki ahlaksız yüzünden 16 aydır evlatlarımdan ayrıyım. Tamamen rutin gelişti, kesinlikle bir tasarlama olmadı. Tasarlama olsaydı ne Kübra ne İlknur bana engel olamazdı. Öldürme niyetim olsaydı, öldürürdüm. Beraatimi istiyorum, mahkeme aksi kanaatteyse lehe olan hükümlerin uygulanmasına karar verilsin" dedi. Duruşmada dinlenen Kübra K.G. ise şikayetinden vazgeçtiğini söyledi.

KAYINVALİDEYE BERAAT

Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Bilgehan G.'ye 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Osman Bera Y.'ye yönelik de 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası verildi. Heyet daha sonra eylemlerin ağır tahrik altında işlendiği ve teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle sanığa 'iyi hal' ve 'takdiri indirim' uyguladı. Bilgehan G. her 2 suçtan toplam 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer yandan Bilgehan G.'yi yaraladığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanan İlknur K. duruşmada beraat etti.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır