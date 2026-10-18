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Konser sırasında 3 kişi fenalaştı! Biri hayatını kaybetti

İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen "Unreal x Jeton" konserinde fenalaşan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Furkan Aksu hayatını kaybederken, diğer 2 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Konser sırasında 3 kişi fenalaştı! Biri hayatını kaybetti
Ufuk Dağ

İstanbul Kongre Merkezi’nde dün düzenlenen "Unreal x Jeton" konserine katılan Furkan Aksu, T.M. ve M.S.R., saat 03.15 sıralarında fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kişi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKELİ DEVAM EDİYOR

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Furkan Aksu hayatını kaybederken, T.M. ve M.S.R.’nin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Polis ve sağlık ekiplerinin incelemelerinde, 3 kişinin alkol ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle fenalaşmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Furkan Aksu’nun kesin ölüm nedeninin, Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

KONSERE 5 BİN KİŞİ KATILDI

Polisin yaptığı ilk incelemelerde, saat 21.00 ile 04.00 arasında düzenlenen konsere yalnızca 18 yaşından büyük kişilerin alındığı, etkinlik alanında alkol sunumu yapıldığı ve konsere yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı tespit edildi. Organizasyon için gerekli belgelerin bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürerken konser alanı boşaltıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul konser
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