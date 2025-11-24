HABER

Mansur Yavaş konser soruşturması iznine kayıtsız kalmadı: İlk hamle geldi

ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan hakkındaki 'konser soruşturması' iznine ilişkin hamle geldi. Yavaş, itiraz için İçişleri Bakanlığına dilekçe sundu.

Mansur Yavaş konser soruşturması iznine kayıtsız kalmadı: İlk hamle geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkında verilen “konser soruşturması” iznine ilişkin yasal itiraz sürecini başlattı.

Yavaş itiraz dilekçesini, Danıştay Birinci Daire’ye iletilmek üzere İçişleri Bakanlığı’na sundu.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialara ilişkin ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" suçlarından soruşturma yapılması için izin vermişti.

YAVAŞ: "AÇIK BİR ÇİFTE STANDART"

Soruşturma izni verilmesine tepki gösteren Mansur Yavaş sosyal medyadan şu açıklamayı yapmıştı:

"Hatırlanacağı üzere; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “konser soruşturması” kapsamında, adımın dahi yer almadığı bir iddianame için İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep edilmişti.

Bu talep üzerine Bakanlık belediyemize müfettiş görevlendirmiş, ben de yazılı ifademi sunmuştum. Bakanlık; daha önce ifade dahi almaya gerek görmediği bu konuda, bu kez benim ve Özel Kalem Müdürüm hakkında “soruşturma izni” kararı vermiştir.

Oysa geçmiş döneme ilişkin onlarca şikâyette, birimlerin yaptıkları işlerden belediye başkanının sorumlu tutulamayacağı yönünde kararlar verilmişken bugün tam tersi bir uygulamaya gidilmesi, açık bir çifte standarttır. Herkese ayrı ayrı işleyen bu adalet anlayışının kabul edilmesi mümkün değildir.

Biz, adaletin er ya da geç tecelli edeceğine ve bu kararın da yargıdan döneceğine olan inancımız tamdır. Unutulmasın; hukuk bir gün herkese lazım olacaktır.

Ayrıca yasal hakkımızı kullanarak en kısa sürede Danıştay’a itiraz edeceğiz.

Daha kapsamlı açıklamayı ise pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacağım."Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

