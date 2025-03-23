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Kontağı çevirdiği anda alev aldı! Otomobil kullanılamaz hale geldi

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
23.03.2025 17:20
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde çalıştırılmak istendiği sırada motor kısmından alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kontağı çevirdiği anda alev aldı! Otomobil kullanılamaz hale geldi

Yangın, gece saatlerinde Yalvaç ilçesi Leblebiciler Mahallesi Samur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre U.’ya ait otomobil, sürücüsü tarafından çalıştırılmak istendiği sırada motor kısmından bir anda alev aldı. Alevleri fark eden Yunus Emre U., yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, otomobilin motor kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Isparta Araç Otomobil
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