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Kontrolden çıkan araç hastane bahçesine daldı! 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde oturanlara otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan araç hastane bahçesine daldı! 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’da hastane önünde can pazarı yaşandı. Bahçesinde oturanlara otomobil çarptı. 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR’DA HASTANE BAHÇESİNDE FECİ KAZA

M.E'nin (52) kullandığı 21 AGD 230 plakalı SUV tipi araç, kontrolden çıkarak hastane bahçesinde oturan 2 kişiye çarptı. Kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Hastanenin acil servisi önünde bulunan 112 Acil Sağlık ekibi, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekiplerince hastanenin acil servisine kaldırılan yaralılardan A.B. (25) müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Diyarbakır
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