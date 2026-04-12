Kontrolden çıkan araç ters yola girdi, otomobil ile kafa kafaya çarpıştı

Kaza, İnönü Caddesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T.N. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan araç, Devlet Hastanesi yönüne seyir halinde olan Ş.A. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, kazaya neden olan sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da ciddi maddi hasar meydana gelirken, araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralı Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır