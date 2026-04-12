HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kontrolden çıkan araç ters yola girdi, otomobil ile kafa kafaya çarpıştı

Konya’nın Karapınar ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kontrolünden çıkan araç karşı şeride geçerek bir otomobile çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan araç ters yola girdi, otomobil ile kafa kafaya çarpıştı

Kaza, İnönü Caddesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T.N. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan araç, Devlet Hastanesi yönüne seyir halinde olan Ş.A. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, kazaya neden olan sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da ciddi maddi hasar meydana gelirken, araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralı Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kontrolden çıkan araç ters yola girdi, otomobil ile kafa kafaya çarpıştı 1

Kontrolden çıkan araç ters yola girdi, otomobil ile kafa kafaya çarpıştı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.