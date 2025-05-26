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Kontrolden çıkan cip, hastane bahçesinde dinlenenlerin arasına daldı: 1 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da sürücüsünün manevra yapmak isterken kontrolünü yitirdiği cip, hastane bahçesinde dinlenme alanındakilerin arasına daldı. Kazada, 45 yaşındaki Aygün Batmaz hayatını kaybetti.

Kontrolden çıkan cip, hastane bahçesinde dinlenenlerin arasına daldı: 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, öğleden sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesinde meydana geldi.

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M.E.’nin (52) manevra yapmak isterken kontrolünü yitirdiği cip, hastane bahçesindeki dinlenme alanında bulunanların arasına daldı.

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SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazada Aygün Batmaz yaralandı. Batmaz’a ilk müdahale hastane personeli tarafından yapıldı.

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Aynı hastanede tedaviye alınan Batmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Aygün Batmaz’ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır hastane kaza
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