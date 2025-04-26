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Kontrolden çıkan kamyon köprüden düştü! Sürücü yaralandı

Adana'da kontrolden çıkan kamyonun köprüden düştüğü kazada sürücü hafif yaralandı.

Kontrolden çıkan kamyon köprüden düştü! Sürücü yaralandı
Begüm Özkaynak

Kaza, Feke ile Saimbeyli ilçeleri arasında Yeşilova mevkiindeki Tırtat Köprüsü'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, küçükbaş hayvan taşımacılığı yapılan 27 AJR 172 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden düştü. Kazada sürücü yaralandı. Hafif yaralanan sürücünün durumunun iyi olduğu sağlık ekiplerinin müdahale ettiği bildirildi.

İŞ MAKİNELERİNİN YARDIMIYLA ÇIKARTILMAYA ÇALIŞILMIŞ

Kazanın kamyondaki hayvanların boşaltılıp dönüşe geçildiğine meydana geldiği öğrenildi. Köprüden düşen kamyonun iş makinelerinin yardımıyla çıkartılmasına çalışıldığı belirtildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kamyon iş makinesi
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