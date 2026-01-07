HABER

Kontrolden çıkan kamyonet 4 araç ile İETT otobüsüne çarptı

Bahçelievler'de kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki 4 araç ile İETT otobüsüne çarparken, kazanın etkisiyle sürüklenen araçlardan biri iş yerine girdi.

Kocasinan Merkez Mahallesi Site Sokak'ta yokuş aşağı ilerleyen 34 GHT 478 plakalı kamyonet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kamyonet, park halindeki 3 hafif ticari araç ve bir otomobil ile yolda seyreden İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen bir araç, kaldırımı aşarak ekmek fırını olarak işletilen bir iş yerine girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediyeye bağlı zabıta ekipleri sevk edildi.

TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI, ARAÇLARA ÇARPTI

Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik alırken, ismi öğrenilemeyen kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazanın ardından İETT otobüsünün olay yerinden görütülmesiyle sokak yeniden trafiğe açıldı.

Kimsenin yara almadan atılan olayın ardından işyerine giren hafif ticari araç belediye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Kazadan saniyelerle kurtulduğunu belirten işyeri sahibi Ferhat Ateş, aynı zamanda park halindeki iki aracının da olayda zarar gördüğünü belirtti.

"BEN ARABANIN ÖNÜNDEN KAÇTIM YOKSA BANA ÇARPACAKTI"

Fırın için işyerinin önündeki ağacın yanında bulunan odunlardan aldığı sırada kazanın yaşandığını ifade eden Ateş, "Bir tane minibüs 'bana 4 tane ekmek verir misin' dedi. Ben oradan buraya girene kadar arkamda kıyamet koptu. Kamyon gelip buna vuruyor, sonra diğerlerine, belediye otosüne ve sonra duruyor. Ben arabanın önünden kaçtım yoksa bana çarpacaktı, 5-10 saniye. Direkt arka tarafa kaçtım." dedi.

Yaşanan kaza anı çevdedeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntüde, yokuş aşağı ilerleyen kamyonetin park halindeki araçlara çarparak sürüklemesi yer aldı.

Araçlarda ve işyerinde hasara neden olan kazayla ilgili çalışma başlatıldı.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
