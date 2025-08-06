Kontrolden çıkan otomobil ağacı ve direği devirdi, sürücü kaçtı

Kaza, Nakkaş Mahallesi Şehit Muhsin Tuğrul Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Nakkaş’tan Büyük Bölcek Mahallesi istikametine seyreden 68 KL 553 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce refüjdeki ağacı, sonra aydınlatma direğini devirip yola savruldu.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle otomobil son ön lastiği jantla birlikte koparak karşı şeride savruldu. Kazada otomobil adeta hurdaya dönerken, sürücüsü araçtan çıkarak olay yerinden kaçtı. Hurdaya dönen otomobilden inip kaçan sürücü kayıplara karışırken, kazayı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Trafik Şubesi ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yapılan incelemelerin ardından araç çekici marifeti ile otoparka çektirildi.

Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

(İHA)

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