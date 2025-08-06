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Kontrolden çıkan otomobil ağacı ve direği devirdi, sürücü kaçtı

Aksaray’da kontrolden çıkan otomobil, önce refüjdeki ağacı ardından aydınlatma direğini devirip yola savruldu. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kaza sonrası kayıplara karıştı.

Kontrolden çıkan otomobil ağacı ve direği devirdi, sürücü kaçtı

Kaza, Nakkaş Mahallesi Şehit Muhsin Tuğrul Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Nakkaş’tan Büyük Bölcek Mahallesi istikametine seyreden 68 KL 553 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce refüjdeki ağacı, sonra aydınlatma direğini devirip yola savruldu.

Kontrolden çıkan otomobil ağacı ve direği devirdi, sürücü kaçtı 1

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle otomobil son ön lastiği jantla birlikte koparak karşı şeride savruldu. Kazada otomobil adeta hurdaya dönerken, sürücüsü araçtan çıkarak olay yerinden kaçtı. Hurdaya dönen otomobilden inip kaçan sürücü kayıplara karışırken, kazayı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Trafik Şubesi ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yapılan incelemelerin ardından araç çekici marifeti ile otoparka çektirildi.

Kontrolden çıkan otomobil ağacı ve direği devirdi, sürücü kaçtı 2

Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

(İHA)

06 Ağustos 2025
06 Ağustos 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aksaray kaza
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