HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

Ataşehir D-100 Karayolu’nda kontrolden çıkan bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen feci kazada, sürücü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Ataşehir İçerenköy mevkii D-100 Karayolu Kozyatağı kavşağında saat 04.30 sıralarında meydana gelen kazada, Salih A. idaresindeki 58 EZ 136 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metal bariyerler otomobile saplanırken, sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan ağır yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İstanbul kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.