Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

İstanbul Ataşehir İçerenköy mevkii D-100 Karayolu Kozyatağı kavşağında saat 04.30 sıralarında meydana gelen kazada, Salih A. idaresindeki 58 EZ 136 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metal bariyerler otomobile saplanırken, sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan ağır yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır