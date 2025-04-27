Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı: 2 ağır yaralı

Söğütlü ilçesi D-650 kara yolu Adapazarı istikametinde meydana gelen kazada, S.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı. Adeta kağıt gibi ezilen otomobilde sürücü S.A. ve yolcu olarak bulunan S.G. yaralanırken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın tavanını keserek yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Kağıt gibi ezilen otomobilde yaralanan kişilerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır