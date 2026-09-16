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Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı: 3 yaralı

Bartın'ın Amasra ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı yoldaki trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Amasra ilçesine seyir eden H.K. (73) idaresindeki 78 BL 591 plakalı otomobil, Amasra Tüneli çıkışında yoldan çıkarak istinat duvarına çarpıp devrildi. Kazada sürücü H.K, araçta bulunan gelini C.K., 3 aylık torunu U.M.K yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı: 3 yaralı 1

OTOMOBİL İSTİNAT DUVARINA ÇARPTI

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan C.K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı: 3 yaralı 2

Kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı yoldaki trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bartın kaza
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