Kontrolden çıkan otomobil kamyonetlere çarptı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, aşırı hızlı olduğu ileri sürülen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkıp, yanında seyreden kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle refüjü aşıp, karşı şeride geçen araç, başka bir kamyonete daha çarparak durdu. Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kontrolden çıkan otomobil kamyonetlere çarptı

Kaza saat 21.30 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilin sürücüsü R.T, aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedip, önce yanındaki kamyonete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle refüjü aşan araç, karşı yönden gelen S.A kontrolündeki başka bir kamyonete daha çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü R.T, ile kamyonetteki Y.İ ile U.T yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kuşadası Devlet Hastahanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

kaza
