Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 4 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Dodurga beldesi Erikli köyü yolu üzerinde meydana geldi. Abdullah G.’nin kullandığı 11 DN 791 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçerek Halil İbrahim E, yönetimindeki 11 ABN 225 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, 11 ABN 225 plakalı otomobil sürücüsü Halil İbrahim E. yara almadan kurtulurken, araçta yolcu olarak bulunan Fadime A. ve Mustafa E. hafif şekilde yaralandı. Diğer araç sürücüsü Abdullah G. ile otomobilde yolcu olarak bulunan İsmail G. de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

