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Kontrolden çıkan otomobil, önündeki tıra çarptı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, aynı yönde seyir halinde olan tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil, önündeki tıra çarptı

Geyve - Taraklı yolu Ahibaba Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, Agit Toprak (64) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak aynı yönde seyir halinde olan M.S. idaresindeki tıra arkadan çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada sürücü Agit Toprak (64), R.T. (34) ve A.T. (45) yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Agit Toprak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil, önündeki tıra çarptı 1

Kontrolden çıkan otomobil, önündeki tıra çarptı 2

Kontrolden çıkan otomobil, önündeki tıra çarptı 3

Kontrolden çıkan otomobil, önündeki tıra çarptı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sakarya
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