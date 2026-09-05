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Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarptı: 5 yaralı

Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza yapan araçlar polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarptı: 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Özge K. idaresindeki 07 BAU 639 plakalı otomobil, Altınşehir Mahallesi Eğri Çayı Köprüsü yakınlarında kontrolden çıkarak önce kaldırıma çıktı ardından park halindeki 47 ADR 932 plakalı otomobile çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarptı: 5 yaralı 1

KONTROLDEN ÇIKTI BAŞKA ARACA ÇARPTI

Bu esnada Mahmut K. idaresindeki 02 AFM 876 plakalı motosiklet de kaza yapan otomobile çarpmamak için manevra yapınca devrilerek sürüklendi.

KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mahmut K., otomobil sürücüsü Özge K. ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarptı: 5 yaralı 2

Olay yerine gelen ekipler tarafından yaralılara müdahale edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yaralılar, hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Kaza yapan araçlar ise polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman kaza
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