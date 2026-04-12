Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Seydişehir-Beyşehir Kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y. idaresindeki 42 LK 543 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

KONYA'DAKİ KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan N.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan N.Y.’nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

