Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Çankırı-Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Baloğlu yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ve araçta bulunan S.D. ve Ü.K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde sürücü, Mehmet Baloğlu’nun hayatının kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ise hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır