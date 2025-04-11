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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Sivas’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla atarken, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza Şarkışla-Cemel mevkiinde meydana geldi. Şarkışla istikametine giden O.S. (26) idaresindeki 38 AZ 499 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan kaldırma çarparak takla attı. O.S. ve araçta bulunan yolcu M.Z.D. (17) yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü O.S.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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