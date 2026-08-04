Kontrolden çıkan otomobil ters döndü

Aydın’ın Efeler ilçesinde iddiaya göre önüne çıkan motosiklete çarpmamak için ani manevra yaparak kontrolden çıkan otomobil, duvara çarparak ters döndü, araç sürücüsü şans eseri kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Efeler ilçesi Kalfaköy Mahallesi yolu üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobilin sürücüsü, iddiaya göre önüne çıkan motosiklete çarpmamak için ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarparak ters döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otomobil sürücüsü ise kendi imkanlarıyla araç içerisinden çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince gerekli kontrolleri yapılan sürücünün, hastaneye gitmek istemediği öğrenilirken, ters dönen ve hurdaya dönen araç, çekici marifetiyle kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.