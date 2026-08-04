HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kontrolden çıkan otomobil ters döndü

Aydın’ın Efeler ilçesinde iddiaya göre önüne çıkan motosiklete çarpmamak için ani manevra yaparak kontrolden çıkan otomobil, duvara çarparak ters döndü, araç sürücüsü şans eseri kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.Kaza, Efeler ilçesi Kalfaköy Mahallesi yolu üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi.

Kontrolden çıkan otomobil ters döndü

Aydın’ın Efeler ilçesinde iddiaya göre önüne çıkan motosiklete çarpmamak için ani manevra yaparak kontrolden çıkan otomobil, duvara çarparak ters döndü, araç sürücüsü şans eseri kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Efeler ilçesi Kalfaköy Mahallesi yolu üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobilin sürücüsü, iddiaya göre önüne çıkan motosiklete çarpmamak için ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarparak ters döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otomobil sürücüsü ise kendi imkanlarıyla araç içerisinden çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince gerekli kontrolleri yapılan sürücünün, hastaneye gitmek istemediği öğrenilirken, ters dönen ve hurdaya dönen araç, çekici marifetiyle kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil ters döndü 1

Kontrolden çıkan otomobil ters döndü 2

Kontrolden çıkan otomobil ters döndü 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel hakkında 'zincirleme şekilde rüşvet almak' suçundan fezleke düzenlendiÖzgür Özel hakkında 'zincirleme şekilde rüşvet almak' suçundan fezleke düzenlendi
Beyoğlu'nda yarı çıplak şahıs ortalığı birbirine kattı! Vatandaşlar tarafından böyle darbedildiBeyoğlu'nda yarı çıplak şahıs ortalığı birbirine kattı! Vatandaşlar tarafından böyle darbedildi

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haluk Levent yüzünden villaları giden müteahhit kalp krizi geçirdi

Haluk Levent yüzünden villaları giden müteahhit kalp krizi geçirdi

Dikkat çeken sözler! "Konuşursa deprem olur"

Dikkat çeken sözler! "Konuşursa deprem olur"

Galatasaray teklifini sundu, anında yanıt geldi: Kabul etmiyoruz!

Galatasaray teklifini sundu, anında yanıt geldi: Kabul etmiyoruz!

Sivas'taki o köye yerleşti! Son haline yorum yağdı

Sivas'taki o köye yerleşti! Son haline yorum yağdı

CarrefourSA'da artık alkol satılmayacak!

CarrefourSA'da artık alkol satılmayacak!

Bungalov ve bağ evleri için son karar verildi: Arazi şartı değişti

Bungalov ve bağ evleri için son karar verildi: Arazi şartı değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.