Kontrolden çıkan otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, Çerkeş-Dikenli karayolu Kadıköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Samet Aksu (24) idaresindeki 06 FJ 9585 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı yönden gelen A.Ç. yönetimindeki 18 AS 148 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde otomobil sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Traktörde bulunan M.Y, S.A.Y. ve J.M. yaralandı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır