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Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki tabelaya çarptı: 2 kişi yaralandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki yön tabelasına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki tabelaya çarptı: 2 kişi yaralandı
Begüm Özkaynak

Kaza, Isparta-Konya Akşehir Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. idaresindeki 32 YB 040 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki yön tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç şarampole sürüklendi. Kazada sürücü H.B. ile yolcu olarak bulunan E.B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kaza kontrol şarampol tabela
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