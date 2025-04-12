HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kontrolden çıkan tır bariyerlerde asılı kaldı : 1 yaralı

Sivas'ta kontrolden çıkan tır yol kenarındaki EDS direğine çarptı. Araç içerisinde sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı.

Kontrolden çıkan tır bariyerlerde asılı kaldı : 1 yaralı
Mustafa Fidan

Edinilen bilgilere göre kaza, Gölova ilçesi Gümüşhane yolu Bozat köyü yakınlarında meydana geldi. Z.Ö. yönetimindeki 34 ZL 8576 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarparak bariyerlerde asılı kaldı.

tırr

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil sağlık merkezine bildirdi. İhbar üzerin olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tır içerisinde sıkışan sürücü Z.Ö. , AFAD ekiplerinin titiz çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan sürücü, daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uçuş öncesi check-in derdi tarih oluyorUçuş öncesi check-in derdi tarih oluyor
Kirlilik nedeniyle köpükler oluştuKirlilik nedeniyle köpükler oluştu

Anahtar Kelimeler:
Sivas kaza trafik kazaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beşiktaş'ta ortalık karıştı! Yumuruklar...

Beşiktaş'ta ortalık karıştı! Yumuruklar...

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet o sözleri duyunca çileden çıktı! AK Partili Mehmet Ustaoğlu'na: "Sen kimsin de bana kiralık diyorsun lan?"

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet o sözleri duyunca çileden çıktı! AK Partili Mehmet Ustaoğlu'na: "Sen kimsin de bana kiralık diyorsun lan?"

Mevduat faizi 52 ay sonra enflasyonu geride bıraktı!

Mevduat faizi 52 ay sonra enflasyonu geride bıraktı!

Bakan Yerlikaya: "Suç duyurusunda bulunduk"

Bakan Yerlikaya: "Suç duyurusunda bulunduk"

İş yerine girdi, koluna yapıştı, bırakmadı! Veteriner müdahalesiyle ayrıldı

İş yerine girdi, koluna yapıştı, bırakmadı! Veteriner müdahalesiyle ayrıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.