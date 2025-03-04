Kontrolden çıkan TIR'ın çarptığı seyyar satıcı öldü!

Kaza, sabah saatlerinde Hatay-İskenderun kara yolu Topboğazı mevkisinde meydana geldi. İsmail B. yönetimindeki 63 AJG 383 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki barakada meyve satan Halil Y.'ye çarptıktan sonra girdiği bahçede yanmaya başladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Halil Y.'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri de alevlere müdahale ederken, sürücü İsmail B.'yi araçtan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. İsmail B. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. TIR, kullanılamaz hale geldi. Hayatını kaybeden Halil Y.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)