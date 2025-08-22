HABER

Kontrolden çıkan tır refüje çarparak durabildi

Afyonkarahisar’dan Denizli’ye seyir halindeki tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırda ağır hasar oluşurken kazada ölen yada yaralanan olmadı.

Kontrolden çıkan tır refüje çarparak durabildi

Olay, Denizli’nin Bozkurt ilçesi Başçeşme Mahalle’sinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar’dan Denizli istikametine seyir halinde olan 53 AAF 052 plakalı tırın sürücüsü Y. K. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan tır yolda savrularak refüjlere çarptı. Bölünmüş karayolunun ortasındaki su kanalı refüjlerine çarparak duran tırın karşı şeride geçmeden durması büyük facianın önüne geçti.

Kontrolden çıkan tır refüje çarparak durabildi 1

Çarpanın etkisiyle tırda ağır hasar oluşurken kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

(İHA)

Denizli
