Kontrolden çıkan tır şarampole devrildi: 2 yaralı

Konya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır şarampole devrildi, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Konya-Ereğli kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametine doğru seyir halinde olan E.Ö. idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada tırda yolcu olarak bulunan O.Ş. ve S.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

