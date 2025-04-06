Kontrolden çıkınca dere yatağına uçtu! 1 yaralı

Kaza, Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak dere yatağına yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri uçurumdan yuvarlanan otomobilde bulunan sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için aşağıya kontrollü bir şekilde indi. Ardından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralı sürücü, ambulans ile en yakın hastaneye sevk edildi. Kaza sonucunda otomobil hurdaya dönerken hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır