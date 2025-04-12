HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kontrolden çıktı, bariyerlerde asılı kaldı : 1 yaralı

Sivas’ta kontrolden çıkan tır, Elektronik Denetleme Direğine çarpıp bariyerlerde asılı kaldı. Tırda sıkışan sürücü AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kontrolden çıktı, bariyerlerde asılı kaldı : 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Gölova ilçesi Gümüşhane yolu Bozat köyü yakınlarında meydana geldi. Z.Ö. yönetimindeki 34 ZL 8576 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarparak bariyerlerde asılı kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil sağlık merkezine bildirdi. İhbar üzerin olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tır içerisinde sıkışan sürücü Z.Ö. , AFAD ekiplerinin titiz çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan sürücü, daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SP Genel Başkanı Arıkan’dan boykot tepkisiSP Genel Başkanı Arıkan’dan boykot tepkisi
Sağlıklı hayat için ilk adım...Sağlıklı hayat için ilk adım...

Anahtar Kelimeler:
Sivas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beşiktaş'ta ortalık karıştı! Yumuruklar...

Beşiktaş'ta ortalık karıştı! Yumuruklar...

İş yerine girdi, koluna yapıştı, bırakmadı! Veteriner müdahalesiyle ayrıldı

İş yerine girdi, koluna yapıştı, bırakmadı! Veteriner müdahalesiyle ayrıldı

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet o sözleri duyunca çileden çıktı! AK Partili Mehmet Ustaoğlu'na: "Sen kimsin de bana kiralık diyorsun lan?"

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet o sözleri duyunca çileden çıktı! AK Partili Mehmet Ustaoğlu'na: "Sen kimsin de bana kiralık diyorsun lan?"

Fenerbahçe çıldırdı! Tam 100 milyon Euro..

Fenerbahçe çıldırdı! Tam 100 milyon Euro..

Bakan Yerlikaya: "Suç duyurusunda bulunduk"

Bakan Yerlikaya: "Suç duyurusunda bulunduk"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.