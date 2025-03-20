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Kontrolden çıktı, takla attı! Konya'da korkunç kaza

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
20.03.2025 14:03
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Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kontrolden çıktı, takla attı! Konya'da korkunç kaza

Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Karapınar istikametine seyir halinde olan Ö.G. idaresindeki 09 CDF 47 plakalı otomobil, D330 Karayolunun Apakkaşı Mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak takla attı ve karşı şeride geçti. Kazada araç sürücüsü Ö.G. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)

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Konya kaza
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