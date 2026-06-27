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Kontrolü kaybetti, iki torunuyla birlikte traktörün altında kaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, torunları Hamza T. (6) ve Talha T. (10) ile birlikte devrilen traktörün altında kalan Kasım T. (71), ağır yaralandı. Çocuklar yakınları tarafından traktörün altından çıkarılırken, Kasım T. ise itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kontrolü kaybetti, iki torunuyla birlikte traktörün altında kaldı

Kaza, saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki ceviz bahçesinde meydana geldi. Kasım T. yönetimindeki traktör, iddiaya göre gazının takılı kalması sonucu kontrolden çıkarak su kuyusu için açılan çukura düşüp, ters döndü. Kasım T. ile torunları Hamza T. ve ağabeyi Talha T. traktörün altında kaldı. Çocuklar, yakınları tarafından kurtarılırken, dedeyi traktörün altından çıkaramayan aile fertleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri traktörü kaldırarak ağır yaralanan Kasım T.'yi sıkıştığı yerden kurtardı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Ağır yaralı Kasım T. ile iki torunu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Kasım T.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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