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Konut seferberliği müjdesi: Emlak fiyatları düşecek mi?

11.02.2025 10:35
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Geçtiğimiz günlerde önemli açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, enflasyon oranının bu yıl yüzde 24'e gerilemesini beklediklerini ve kira fiyatlarındaki artışı engellemek için konut arzının artırılacağını duyurdu. Ayrıca, birkaç yıl içinde büyük bir sosyal konut seferberliği başlatılacağı müjdesini verdi. Konuyla ilgili konuşan gayrimenkul uzmanı Şule Alp Duman, bakın neler söyledi?

Konut seferberliği müjdesi: Emlak fiyatları düşecek mi?

Ev sahipliği oranının yüzde 56 seviyelerinde olduğunu belirten Duman, bu durumun pek iç açıcı olmadığını belirtti. Kira artışlarının önüne geçmek amacıyla başlatılan çalışmaların, sektördeki fiyatları aşağı çekerek olumlu sonuçlar oluşturacağına dikkat çekti.

“EMLAK SEKTÖRÜ ÜZERİNDE OLUMLU”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in konut seferberliği açıklamalarına dair değerlendirme yapan Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, "Bu çalışmanın emlak sektörü üzerinde olumlu etkiler yaratmasını bekliyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl içinde fiyatların düşmesini öngörüyoruz" dedi.

mehmet şimşek

"FİYATLARIN AŞAĞIYA ÇEKİLECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Yapılacak çalışmalarla birlikte, emlak fiyatlarının ilerleyen yıllarda düşeceğine inandıklarını belirtti. Türkiye’de nüfusun yüzde 82,7’sinin şehirlerde yaşadığını hatırlatan Duman, Bakan Şimşek’in de vurguladığı üzere, kiraların en büyük hayat pahalılığı etkenlerinden biri olduğunu söyledi.

Duman, "Nüfusumuzun yaklaşık yüzde 82,7’si şehirlerde yaşıyor. Bakan Şimşek’in de belirttiği üzere, en önemli hayat pahalılığı bileşeni kiralar. Ayrıca, ev sahipliği oranının yüzde 56’larda olduğu açıklandı. Bu gerçekten de çok iyi bir tablo değil. Dolayısıyla kira fiyatlarındaki artışın önüne geçmek amacıyla bakanlık çalışma başlattı. Bu çalışmanın emlak sektöründe olumlu etkileri olmasını bekliyoruz. Birkaç yıl içerisinde fiyatların aşağıya çekileceğini öngörüyoruz" dedi.

şule

Kaynak:İHABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Emlak Konut Mehmet Şimşek
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