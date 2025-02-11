Konut seferberliği müjdesi: Emlak fiyatları düşecek mi?

Ev sahipliği oranının yüzde 56 seviyelerinde olduğunu belirten Duman, bu durumun pek iç açıcı olmadığını belirtti. Kira artışlarının önüne geçmek amacıyla başlatılan çalışmaların, sektördeki fiyatları aşağı çekerek olumlu sonuçlar oluşturacağına dikkat çekti.

“EMLAK SEKTÖRÜ ÜZERİNDE OLUMLU”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in konut seferberliği açıklamalarına dair değerlendirme yapan Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, "Bu çalışmanın emlak sektörü üzerinde olumlu etkiler yaratmasını bekliyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl içinde fiyatların düşmesini öngörüyoruz" dedi.

"FİYATLARIN AŞAĞIYA ÇEKİLECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Yapılacak çalışmalarla birlikte, emlak fiyatlarının ilerleyen yıllarda düşeceğine inandıklarını belirtti. Türkiye’de nüfusun yüzde 82,7’sinin şehirlerde yaşadığını hatırlatan Duman, Bakan Şimşek’in de vurguladığı üzere, kiraların en büyük hayat pahalılığı etkenlerinden biri olduğunu söyledi.

Duman, "Nüfusumuzun yaklaşık yüzde 82,7’si şehirlerde yaşıyor. Bakan Şimşek’in de belirttiği üzere, en önemli hayat pahalılığı bileşeni kiralar. Ayrıca, ev sahipliği oranının yüzde 56’larda olduğu açıklandı. Bu gerçekten de çok iyi bir tablo değil. Dolayısıyla kira fiyatlarındaki artışın önüne geçmek amacıyla bakanlık çalışma başlattı. Bu çalışmanın emlak sektöründe olumlu etkileri olmasını bekliyoruz. Birkaç yıl içerisinde fiyatların aşağıya çekileceğini öngörüyoruz" dedi.

Kaynak:İHABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır