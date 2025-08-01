Konya 01 Ağustos Cuma Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 1 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 35°C civarında seyretmesi bekleniyor. Bu sıcaklık, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 2 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığının 32°C, 3 Ağustos Pazar günü ise 32°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun koşullar sunuyor.

Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini unutmamak önemlidir. Sıcak havalarda, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalı olacaktır. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de önemlidir. Ayrıca, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cilt koruması için güneş kremi kullanmak ve şapka takmak önerilir. Bu önlemler, sıcak havaların olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.