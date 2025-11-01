Konya 01 Kasım Cumartesi hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 1 Kasım 2025 Cumartesi günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Hissedilen sıcaklık 22,5°C olacak. En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık ise 22,5°C tahmin ediliyor. Nem oranı %42 civarında olacak. Rüzgar hızı 3,9 km/saat şeklinde bekleniyor. Gün doğumu 07:15'te, gün batımı 17:50'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında büyük bir değişiklik yok. 2 Kasım Pazar günü hava yine kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 10,6°C ile 21,4°C arasında değişecek. 3 Kasım Pazartesi ise hava az bulutlu seyredecek. Bu günlerde sıcaklıklar 9°C ile 21°C arasında olacak.

Hava koşullarının kapalı ve bulutlu olması, dışarıda etkinlik planlayanlar için sıkıntı yaratabilir. Dışarıda vakit geçirecekler, uygun kıyafetler tercih etmelidir. Hava koşullarına uygun planlar yapmak önemli. Nem oranının %42 olması, hava kalitesini etkileyebilir. Bu nedenle, solunum yolu rahatsızlıkları olanların dikkatli olması faydalıdır.

Rüzgar hızı düşük olacak. Hava koşulları bu yüzden daha sakin geçecek. Ancak sabah saatlerinde sıcaklık düşük olacaktır. Bu durum göz önünde bulundurulmalıdır. Sabah dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmek, iyi bir seçenektir. Günün ilerleyen saatlerinde kat kat giyinmek pratik bir çözüm sunar.

Konya'da 1 Kasım 2025 Cumartesi günü ve takip eden günler genel olarak kapalı ve bulutlu olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, hava koşullarına uygun şekilde hazırlık yapmalıdır. Gerekli önlemleri almak önemlidir.