Konya 02 Mayıs Cuma hava durumu: Konya'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum...

Konya'da 2 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu şöyle olacak. Gündüz saatlerinde 18°C, gece saatlerinde ise 9°C civarında sıcaklık bekleniyor. Gün boyunca hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu. Bu dönemde yağış beklenmiyor.

3 Mayıs Cumartesi günü hava sıcaklıkları gündüz 16°C, gece 7°C civarında gerçekleşecek. Gün boyunca bir veya iki kısa süreli sağanak yağış görülebilir. 4 Mayıs Pazar günü gündüz hava sıcaklığı 18°C, gece ise 7°C olacak. Gün boyunca kısmen güneşli bir hava hakim olacak. 5 Mayıs Pazartesi günü gündüz sıcaklıkları 22°C, gece sıcaklıkları ise 8°C olacak. Gün boyunca hava güneşli ve parçalı bulutlu kalacak.

Mayıs ayı boyunca, Konya'da ortalama gündüz sıcaklıkları 15.9°C, gece sıcaklıkları ise 8.7°C civarındadır. Yağış miktarı ortalama 39 mm olarak bekleniyor. Yağmurlu gün sayısı ise yaklaşık 7 olacaktır. Nem oranı %47 civarındadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmayın. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve uygun kıyafetleri yanınıza almak önemlidir.