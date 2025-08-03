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Konya 03 Ağustos Pazar Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 3 Ağustos 2025 Pazar günü hava durumu genellikle güneşli olacak.

Konya 03 Ağustos Pazar Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Sıcaklıklar 32°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 4 Ağustos Pazartesi günü hava parçalı bulutlu. 5 Ağustos Salı günü ise tamamen güneşli olacak.

Bu sıcak ve güneşli hava, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun bir dönem sunuyor. Aşırı sıcaklar sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Bu nedenle, güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Uzun süreli güneşe maruz kalındığında güneş koruyucu ürünler kullanmak da gereklidir. Şapka takmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olur.

Hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi, yazın tadını çıkaranlar için fırsatlar sunar. Aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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